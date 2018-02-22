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Новости. Общество
12:35, 22 Февраля 2018

Стало известно, когда по всей Карелии введут раздельный сбор мусора

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Минприроды разработало проект региональной программы в области обращения с отходами, в котором указаны сроки перехода Карелии на раздельный сбор мусора.

Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора отходов в общем количестве контейнерных площадок, должна достигнуть 100% к концу 2027 года.

В начале текущего года, согласно данным Минприроды, доля оборудованных для раздельного сбора мусора площадок должна достигать 47%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2018-02-22 21:13:24
Стояли такие контейнеры у вокзала. Все ссыпалось в ОДИН мусоровоз )).
David
2018-02-22 15:33:47
Никогда такого здесь не будет! Маргинализированное население на это не способно.
Беня
2018-02-22 19:50:10
David, вот прикинь, в нашем районе все мусорки поснимали. Мне на любую не меньше 600 м. Я вроде на самый отпетый маргинал, но бегать километр с лихуем (почти полтора) с каждым типом мусора мне западло.

Уж не обессудьте, господа товарищи мусорщики, проволоку все в одном мешке $%ю я вертел прекрасные ваши планы , нашли тоже Бена Джонсона хилять с мешком километры
Иван Антонов
2018-02-22 23:02:13
Беня, потому-что вы не умеете бороться за свои права, расстояние до контейнера не должно превышать 100 метров, это написано не в одном нормативном акте, в том числе в правилах обеспечения чистоты и благоустройства города Петрозаводска
Саныч
2018-02-22 15:19:09
Вот это горизонты планирования!
Горожанин
2018-02-22 13:39:16
А перерабатывать отходы где будем? Ни одного мусороперерабатывающего завода нет и не предвидится ... комплексно надо решать, а не для "галочки"! Дело архинужное, скоро утонем в свалках
Гость
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