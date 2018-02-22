Стало известно, когда по всей Карелии введут раздельный сбор мусора

По теме
Загрузка...
Минприроды разработало проект региональной программы в области обращения с отходами, в котором указаны сроки перехода Карелии на раздельный сбор мусора.
Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора отходов в общем количестве контейнерных площадок, должна достигнуть 100% к концу 2027 года.
В начале текущего года, согласно данным Минприроды, доля оборудованных для раздельного сбора мусора площадок должна достигать 47%.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
19.02.2018, 14:54
16.02.2018, 09:52
22.02.2018, 09:03
17.02.2018, 12:17
15.02.2018, 08:53
Аналитика
20.02.2018 15:04
Обществоведение
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
20.02.2018 14:33
16.02.2018 16:29
12.02.2018 14:47
12.02.2018 12:00
Чтиво
Сегодня 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
21.02.2018 09:45
20.02.2018 15:48
Медиа
Сегодня 16:26
Опрос
За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
Комментарии