Стало известно, когда по всей Карелии введут раздельный сбор мусора

Минприроды разработало проект региональной программы в области обращения с отходами, в котором указаны сроки перехода Карелии на раздельный сбор мусора.

Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора отходов в общем количестве контейнерных площадок, должна достигнуть 100% к концу 2027 года.

В начале текущего года, согласно данным Минприроды, доля оборудованных для раздельного сбора мусора площадок должна достигать 47%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".