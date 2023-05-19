Стало известно, когда пройдет первое заседание суда по делу маршрутчиков Петрозаводска

В Арбитражном суде Карелии начнут рассматривать дело по иску транспортных компаний к мэрии Петрозаводска.

Как стало известно «Столице на Онего», в конце июня Арбитражный суд республики начнет рассматривать дело по иску маршрутчиков против администрации Петрозаводска.



Напомним, шесть из девяти частных транспортных компаний города не согласились с новыми условиями работы, которые вводит мэрия карельской столицы.



А именно, маршрутчики отказались участвовать в транспортной реформе города, которую власти намерены запустить 1 июня.



Все подробности - в нашем материале «Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан».