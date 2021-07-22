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Стало известно, когда тхэквондисты из Карелии выйдут на татами на Олимпийских Играх в Токио

Новости. Спорт
12:11, 23 Июля 2021
фото: © Минобразования и спорта Карелии

В субботу, 24 июля, на Олимпийских Играх в Японии стартуют поединки у тхэквондистов, в которых примут участие спортсмены из Карелии Владислав Ларин и Антон Котков.

"Сегодня начались Олимпийские Игры #Токио2020! А уже завтра стартуют поединки у тхэквондистов. В них примут участие наши земляки: чемпион мира Владислав Ларин и чемпион Европы Антон Котков. Вместе со спортсменами в Японии находится и их тренер Сергей Петров", - пишет на своей странице в соцсети глава Минобразования и спорта Роман Голубев.

Кроме того, впервые на Олимпийских играх в Токио во время соревнований по тхэквондо состоится показ смешанных команд (Mix Fight), на котором выступит Антон Котков.

Расписание выступлений наших тхэквондистов:

26 июля, понедельник

19:00 (13:00) Тхэквондо (мужчины 68-80 кг - категория Антона Коткова)

27 июля, вторник

19:00 (13:00) Тхэквондо (мужчины 80+ кг - категория Владислава Ларина)

Министр образования и спорта Карелии напомнил, что среди российских олимпийцев есть воспитанница карельской гимнастики Анастасия Максимова, многократная чемпионка мира, в 2016 году она стала Олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях.

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