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Стало известно, когда в Карелии примут закон о ПСН, на задержку которого жаловались предприниматели

Новости. Общество
14:41, 16 Декабря 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Парламент Карелии примет законопроект, который регламентирует переход на патентную систему налогообложения (ПСН), на заседании 17 декабря.

Об этом было объявлено сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели проект "О внесении изменения в отдельные законодательные акты Республики Карелия", согласно которому предусмотрен ряд поправок в налоговом законодательстве.

Одно из положений закона касается предпринимателей, которые с 1 января перейдут с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную систему налогообложения.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала о многочисленных обращениях представителей бизнеса, обеспокоенных тем, что в республике до сих пор не внесены изменения в законодательство, необходимые для перехода на патентную систему налогообложения - не утверждены перечни видов деятельности и не установлены ставки базовой доходности для применения ПСН.

Какие планируются изменения для "патентников" в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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