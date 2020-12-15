Стало известно, когда в Карелии примут закон о ПСН, на задержку которого жаловались предприниматели

Парламент Карелии примет законопроект, который регламентирует переход на патентную систему налогообложения (ПСН), на заседании 17 декабря.

Об этом было объявлено сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели проект "О внесении изменения в отдельные законодательные акты Республики Карелия", согласно которому предусмотрен ряд поправок в налоговом законодательстве.

Одно из положений закона касается предпринимателей, которые с 1 января перейдут с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную систему налогообложения.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала о многочисленных обращениях представителей бизнеса, обеспокоенных тем, что в республике до сих пор не внесены изменения в законодательство, необходимые для перехода на патентную систему налогообложения - не утверждены перечни видов деятельности и не установлены ставки базовой доходности для применения ПСН.

Какие планируются изменения для "патентников" в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".