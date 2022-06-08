Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на июль.

По прогнозам Гидрометцентра России, в Карелии в июле и среднемесячная температура, и количество осадков ожидаются близкими к климатическим нормам.

По словам синоптиков, большую часть месяца чередующееся влияние полей повышенного давления и циклонов определит смену периодов сухой и жаркой погоды дождливыми днями с понижением температурного фона.

«Преобладающие дневные температуры +20,+25℃. При этом в начале первой декады и отдельные дни третьей до +27,+32°С, а во второй декаде ожидается прохладнее на 3-5 градусов. Преобладающие ночные температуры от +12 до +17°С», - сообщили в Гидрометцентре Карелии.