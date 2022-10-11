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Стало известно, когда в России блокируют YouTube

Новости. Общество
00:10, 19 Октября 2022
фото: © Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

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Депутат Матвейчев назвал блокировку YouTube возможной при развитии Rutube.

Российские власти не будут блокировать YouTube в стране до тех пор, пока не появится полноценной альтернативы видеохостингу. Такое условие запрета сервиса в разговоре с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Безвозвратное удаление с YouTube каналов Совета Федерации и телеканала верхней палаты российского парламента «Вместе-РФ» расценивается как очередной недружественный шаг, считает депутат. Однако пока говорить о полной блокировке видеохостинга в России рано.

Заменой YouTube для российских пользователей может стать отечественный сервис Rutube, считает Олег Матвейчев. Однако для этого пока не все готово, утверждает он.

Одними из причин, по которой Rutube не готов заменить американский сервис, депутат назвал миграцию IT-специалистов после начала специальной военной операции России на Украине, а также объявления мобилизации.
«Если мы увидим, что на Rutube у нас возникают новые возможности для пользователей и блогеров, которых нет даже на YouTube, но которые действительно полезны и интересны, блокировка YouTube не будет ударом по информационному пространству, не вызовет возмущение многочисленных блогеров», — убежден Олег Матвейчев.

Безвозвратное удаление каналов, на которые были подписаны более 200 тысяч человек, в корпорации объяснили соблюдением антироссийских санкций.

В Минцифры, в свою очередь, подтвердили, что пока не планируют блокировать видеохостинг в России.

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