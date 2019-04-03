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Новости. Общество
16:40, 03 Апреля 2019

Стало известно, кому в Петрозаводске разрешат бесплатно ездить на троллейбусе

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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены бесплатные проездные билеты в троллейбусах Петрозаводска, сообщил в правительстве Карелии.

Другим категориям льготников, связанным с ВОВ (узники, блокадники, труженики тыла и т.д.), социальный проездной на этот вид транспорта обойдется в 460 рублей.

Минсоцзащиты республики подвело итоги отбора организаций общественного транспорта на предоставление в 2019 году субсидий из бюджета в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. ПМУП "Городской транспорт" получит из казны региона 345 тыс. руб.

О порядке приобретения проездных билетов можно уточнить по телефонам: 59-31-73, 59-31-74 или на сайте: http://ptzgortrans.ru.

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Комментарии

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Изя
2019-04-03 17:30:08
Это ж кто такую дурость в правительстве придумал , на фронтовиках оставшихся наживаться . Добавьте им денег персонально , а не изобретайте серые схемы по отмыванию бюджетных денег . Нииииичего святого нет :)
Американец
2019-04-03 16:57:07
ветеранов ВОВ осталось единицы и возраст их очень солидный, большинство по причине здоровья из дому не выходят...
Того, кто принял это решение, надо в выгребную яму заживо закопать.... Подавитесь этими деньгами, крысы чиновничьи..... У вас мозга меньше, чем у Инфузории туфельки... в морду вам плюнуть
zanoza
2019-04-03 16:48:16
Когда ветеранов ВОВ уже практически не осталось, они могут ездить бесплатно в троллейбусах. Лукавство это ради пиара, а не социальная поддержка ветеранов !
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