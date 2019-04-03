Стало известно, кому в Петрозаводске разрешат бесплатно ездить на троллейбусе

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Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены бесплатные проездные билеты в троллейбусах Петрозаводска, сообщил в правительстве Карелии.
Другим категориям льготников, связанным с ВОВ (узники, блокадники, труженики тыла и т.д.), социальный проездной на этот вид транспорта обойдется в 460 рублей.
Минсоцзащиты республики подвело итоги отбора организаций общественного транспорта на предоставление в 2019 году субсидий из бюджета в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. ПМУП "Городской транспорт" получит из казны региона 345 тыс. руб.
О порядке приобретения проездных билетов можно уточнить по телефонам: 59-31-73, 59-31-74 или на сайте: http://ptzgortrans.ru.
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