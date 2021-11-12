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Стало известно, кто купил унитаз осужденному за взятки руководителю Управления автодорог Карелии Новокшонову

Новости. Общество
16:01, 05 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.

Сегежский суд условно-досрочно освободил бывшего заместителя начальника Управления автомобильных дорог Карелии Игоря Новокшонова, которого за получение взяток петрозаводский суд в феврале 2019 года приговорил к 4 годам колонии строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа.

«Я полностью изменил свое отношение к жизни, сделал переоценку ценностей, получил хороший урок, — сказал в последнем слове Игорь Новокшонов. — Считаю себя человеком чести… Я полностью отдавался работе без остатка. Эта ошибка принесла страдания мне и поменяла всю мою жизнь. Я на своем горьком опыте убедился, что незаконно нажитые деньги принесли только несчастье».

Любопытно, что Новокшонов получал взятки не только деньгами, но и с помощью оплаты им некоторых услуг и товаров. В частности, по просьбе Новокшонова, в квартиру в Санкт-Петербурге, которую он тогда ремонтировал, один из взяткодателей-дорожников оплатил ему покупку различных стройматериалов - ламината, плитки, плинтуса, плиты, духовки, кухонного гарнитура, полотенцесушителя и даже импортного унитаза. Новокшонов также попросил оплатить ему путевку в Сочи.

Подробнее о фигурантах этого громкого «дорожного дела» читайте здесь.

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Комментарии

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Кеша
2021-12-05 16:21:43
В 37 лет люди не меняются , а видоизменяются .
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