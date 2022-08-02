Стало известно, кто погиб в аварии на трассе в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности смертельной аварии в Пряжинском районе.
Напомним, ДТП произошло сегодня, 8 августа, на 407 км трассы А-121. Его жертвой стал один человек.
По предварительным данным ГИБДД Карелии, около 12 часов на 407 км автодороги «Сортавала» водитель автомобиля Hyundai допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель, 45-летний мужчина, получил травмы, его 75-летняя пассажирка погибла (жители Нижегородской области).
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