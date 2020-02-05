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Стало известно, кто погиб в ДТП в Карелии

Новости. Происшествия
16:26, 06 Февраля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельное ДТП произошло сегодня в Медвежьегорском районе, ообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 13.20 на 6 км автомобильной дороги "п. Повенец – 9-й шлюз ББК" автомобиль Ford Fusion столкнулся с ведомственным автобусом ПАЗ. В результате аварии пострадали четыре пассажира Ford (все мужчины), один человек погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили личность погибшего – им оказался 39-летний житель Медвежьегорского района.

Четверо пострадавших, водитель и еще три пассажира, доставлены в лечебное учреждение. Им оказывается медицинская помощь.

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