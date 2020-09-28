Стало известно, кто пойдет на выборы в горсовет Сортавалы

В Карелии закончилось выдвижение кандидатов на выборы в горсовет Сортавалы – 80 человек претендуют на 17 депутатских мест.

Закончилось выдвижение кандидатов на выборы в Сортавальский горсовет, которые состоятся 1 ноября.

По официальной информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии Карелии, для участия в выборах подали документы 80 человек.

В избирательной кампании будут участвовать все парламентские партии: "Единая Россия" и "Справедливая Россия" выдвинули по 17 кандидатов (закрыли все округа), ЛДПР – 16 кандидатов, КПРФ – 11 кандидатов.

Также по всем округам выдвинуты кандидаты от малоизвестной партии "За справедливость", которая даже не имеет в Карелии своего регионального отделения.

Кроме этого, 1 человек пошел на выборы как самовыдвиженец.

На сегодняшний день 10 человек уже зарегистрированы и могут начинать избирательную кампанию. Все они выдвиженцы партии "Единая Россия".

Выборы в Сортавале ожидаются конкурентными. Особую остроту этой кампании придает то, что новый горсовет после своего избрания будет влиять на назначение главы города (прямые выборы в Сортавале отменены). Отсюда и ажиотаж, который стал следствием предшествующих политических событий – удаления в отставку действующего мэра Сортавалы Сергея Крупина, его восстановление по суду и объединение Сортавалы с соседним поселком Хелюля в единое поселение.