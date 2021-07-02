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Стало известно, кто пойдет на выборы в Заксобрание Карелии от КПРФ

Новости. Политика
16:24, 03 Июля 2021
фото: КПРФ в Карелии

КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного собрания Карелии.

В Петрозаводске сегодня состоялась конференция регионального отделения КПРФ, на которой делегаты утвердили партийный список кандидатов на выборы в Законодательное собрание и представителей компартии, которые будут бороться за депутатские места в одномандатных округах.

В головную часть партсписка вошли лидер КПРФ в Карелии, действующий депутат Заксобрания Евгений Ульянов и руководитель коммунистов Петрозаводска, подполковник в отставке Сергей Андруневич - известные оппозиционные политики, вместе с командой КПРФ отстаивающие интересы простых жителей Карелии – трудящихся, пенсионеров, молодежи. Напомним, в 2018 году вместе с КПРФ Евгений Ульянов и Сергей Андруневич возглавили в Карелии борьбу против повышения пенсионного возраста.

КПРФ на выборы в Заксобрание идет вместе с профсоюзами, поэтому в списке кандидатов – несколько представителей профсоюзного движения Карелии, включая руководителя региональной общественной организации Илью Косенкова, а также учителя и медики.

В команде КПРФ есть и другие известные люди – главный редактор самого популярного в Карелии Интернет-СМИ «Столица на Онего», журналист Наталья Захарчук, бывший директор лицея № 13 Петрозаводска, действующий депутат Петросовета Галина Васильева, заслуженный работник просвещения, многие годы представлявшая в Заксобрании интересы жителей Сортавалы Людмила Афанасьева, лидер коммунистов Пудожского района Леонид Попов.

В Заксобрание Карелии от КПРФ идет достаточно много представителей местного самоуправления. Это бывшие и действующие руководители городов и районов республики: глава Пряжинского района Андрей Ореханов, бывшие мэры Геннадий Степанов (Олонец) и Надежда Коннова (Питкяранта), в недавнем прошлом глава Суоярвского района Светлана Логинова и руководитель Беломорского района - Павел Поздняков.

Представители медицины – детский врач, бывший руководитель Детской республиканской больницы Михаил Мрыхин и нынешний заместитель главного врача этого учреждения Игорь Кистень, медик из Костомукши Ирина Плясунова, которая долгое время возглавляла координационный совет местных профсоюзных организаций.

Кроме этого, в выборах в Заксобрание от КПРФ будут участвовать специалисты в коммунальной сфере – председатель ТСЖ Инесса Петкевич, заместитель директора Прионежского водоканала Сергей Дьяконов и другие.

Напомним, выборы в Заксобрание Карелии состоятся 19 сентября. В ближайшее время состоятся конференции региональных отделений других политических партий. Своих кандидатов в депутаты планируют выдвигать «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия РОСТА и другие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-07-03 18:41:08
Где новые то лица ?? :)
кир
2021-07-03 17:15:07
Мы за Наталью Захарчук, - сказал кот. Вне зависимости о её политической ориентации. :)
Изя
2021-07-03 18:23:22
Она единороска была ???))
Гость
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