Стало известно, кто пострадал в групповом ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла утром 11 марта на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что "КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта. Пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.

В ГИБДД Карелии уточнили, что авария проищршла в 9.00 на 405 км автодороги "Кола".

По предварительным данным, 30-летняя жительница Мурманской области, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при выполнении обгона автомобиля "Скания" не справилась с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с движущимся встречным автомобилем "КАМАЗ".

После столкновения автомобиль "КАМАЗ" совершил столкновение с автомобилем "Скания".

В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летний пассажир легкового автомобиля (житель Мурманской области) получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.