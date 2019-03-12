Стало известно, кто пострадал в групповом ДТП на трассе в Карелии

Новости по теме
Авария произошла утром 11 марта на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что "КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта. Пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.
В ГИБДД Карелии уточнили, что авария проищршла в 9.00 на 405 км автодороги "Кола".
По предварительным данным, 30-летняя жительница Мурманской области, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при выполнении обгона автомобиля "Скания" не справилась с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с движущимся встречным автомобилем "КАМАЗ".
После столкновения автомобиль "КАМАЗ" совершил столкновение с автомобилем "Скания".
В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летний пассажир легкового автомобиля (житель Мурманской области) получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии