Стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

Новости по теме
Загрузка...
Официальное объявление певца, которому будет предоставлена такая честь, состоится в конце января. Но кое-какая информация уже просочилась в СМИ.
По имеющимся данным, выступать на "Евровидении-2019" готовится 35-летний Сергей Лазарев, пишет издание "Дни.ру".
В гастрольном графике исполнителя все расписано до конца апреля, но в мае у него не значится пока ни одного концерта.
Отмечается, что Лазарева вновь будет готовить к конкурсу команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.
Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильской столице – Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе помимо Киркорова и Лазарева – Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
15.01.2019, 14:42
14.01.2019, 10:15
Аналитика
16.01.2019 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии