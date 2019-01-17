Стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

Официальное объявление певца, которому будет предоставлена такая честь, состоится в конце января. Но кое-какая информация уже просочилась в СМИ.

По имеющимся данным, выступать на "Евровидении-2019" готовится 35-летний Сергей Лазарев, пишет издание "Дни.ру".

В гастрольном графике исполнителя все расписано до конца апреля, но в мае у него не значится пока ни одного концерта.

Отмечается, что Лазарева вновь будет готовить к конкурсу команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.

Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильской столице – Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе помимо Киркорова и Лазарева – Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.