Стало известно, кто сменил Россыпнова на посту руководителя следственного отдела по Петрозаводску

Следственный комитет России назначил руководителем следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома Дмитрия Комиссарова.

В этой должности он сменил Виктора Россыпнова, в сентябре прошлого года назначенного заместителем министра природных ресурсов и экологии республики.

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