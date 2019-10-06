Стало известно, кто станет новым героем знаменитого телешоу "Холостяк"

По результатам голосований, звездой телешоу будет стоматолог из Москвы.

Антон Криворотов является одним из уважаемых докторов в международной стоматологии. Получил не только российского, но и зарубежное высшее образование. Разработал свой уникальный метод реабилитации пациентов. Специализируется на редком новом направлении гнато-нейромышечная стоматология, пишут "Дни.Ру".

Криворотов является активным участником экодвижения. Он ратует против употребления пластика и загрязнения планеты. Кроме этого, мужчина также является музыкантом. Он пишет композиции вместе с калифорнийскими музыкантами, сообщает издание Super.ru.

"Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном для меня являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимном уважении", – рассказал Антон в интервью представителям прессы.

"Это действительно очень важно. Семья – это больше, чем пара влюбленных, которые завели детей. Семья – это звено в цепи поколений. Поэтому я с большим вниманием отношусь к выбору любимого человека", – подытожил новый герой "Холостяка".