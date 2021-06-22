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Стало известно, кто возглавил Общественную палату Карелии

Новости. Общество
18:40, 22 Июня 2021
фото: © «Республика» / Любовь Козлова

Старший научный сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики КНЦРАН Любовь Кулакова вновь избрана председателем Общественной палаты Карелии, сообщили в правительстве республики.

В минувший понедельник, 21 июня состоялось заседание Общественной палаты республики четвёртого состава, в ходе которого открытым голосованием избраны председатель и два его заместителя. Руководить Общественной палатой в течение следующих трех лет вновь будет Любовь Кулакова. Заместителями председателя стали Анатолий Цыганков и Лиана Вагузенкова. На заседании члены палаты также определились с числом постоянных комиссий и выбрали их руководителей.

В правительстве региона напомнили, что члены Общественной палаты Карелии избираются в порядке, регламентированном законодательством республики. Одну десятку предлагает в состав палаты глава республики из числа представителей региональных отделений общероссийских общественных организаций.

Депутаты Законодательного собрания выбирают вторую десятку на конкурсной основе из числа активистов республиканских общественных организаций. После того, как первые двадцать членов Общественной палаты Карелии избраны, они получают право выбрать третью десятку из числа представителей местных общественных организаций.

Напомним, Любовь Кулакова была среди тех, кого губернатор утвердил в десятке членов палаты нового созыва.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-22 19:12:41
Кого назначим, тот и возглавит. С улыбками или без. Чего там с цыганковым, набил морды ?
Generalus87
2021-06-22 19:00:34
Удобная тетя
Гость
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