Историк Сергей Веригин войдет в состав Общественной палаты Карелии от главы республики

Среди новых членов палаты, утвержденных губернатором, оказались гендиректор издательства «Периодика» Наталья Синицкая и глава республиканского отделения ДОСААФ Валерий Таборов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков определил имена десяти членов Общественной палаты республики нового созыва, которых по региональному законодательству утверждает губернатор. В их числе оказались и несколько действующих членов палаты от республиканского руководства – председатель Карельского регионального отделения Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталья Вартанова, старший научный сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук Любовь Кулакова, председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Валентина Полищук и председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Александр Попов.

Новичками стали декан юридического факультета Северного института Всероссийского государственного университета юстиции в г. Петрозаводске Александр Баталин, член Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России» Василий Боровинских, директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин, председатель Карельской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Елена Савченкова, генеральный директор издательства «Периодика» Наталья Синицкая и председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Валерий Таборов.

Напомним, ранее свою десятку членов Общественной палаты Карелии избрали депутаты Законодательного собрания республики, и теперь эти двадцать определят последнюю треть состава палаты из числа кандидатов, выдвинутых региональными общественными организациями. Новый состав Общественной палаты Карелии должен приступить к своей работе летом.