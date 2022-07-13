Выборная губернаторская кампания в Карелии приблизилась к своему «фильтрационному моменту»

В среду, 27 июля, завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.

Первым (и на 28 июля единственным) успешно «отфильтровавшимся» в следующий этап выборной гонки кандидатом стал действующий глава Карелии Артур Парфенчиков. Впрочем, сомнений в этом не было ни у кого.

Вплоть до 5 августа ЦИК Карелии должен проверить документы ещё семи кандидатов: Андрея Рогалевича (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Евгения Ульянова (КПРФ), Дмитрия Фабрикантова (Партия Роста), Анатолия Дударина (Демократическая партия России), Валерия Таборова (Партия пенсионеров), Михаила Фёдорова (Новые люди) и Ивана Кадаяса (Родина).

И только по одному из них есть полная ясность — Михаила Фёдорова от партии «Новые люди» не допустят к дальнейшей выборной борьбе. Причина в том, что кандидат вместо положенных 84-х подписей мундепов сдал в ЦИК 81 подпись. Следовательно, норма закона нарушена, и Фёдоров обречён на «вылет». По его словам, это произошло из-за того, что в одном из районов Карелии местные чиновники по непонятным причинам воспрепятствовали его встрече с местными депутатами.

Подробнее читайте в материале «Выборы главы Карелии: из гонки вылетела половина кандидатов».