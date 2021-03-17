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Стало известно, может ли холодильник испортиться из-за магнитиков

Новости. Общество
21:30, 18 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Мария Чаплыгина
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Популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский рассказал, как магнитики влияют на работу холодильника и организм человека.

Собирать декоративные магниты на холодильнике – популярное хобби и отличный способ сохранить воспоминания о путешествиях и разных приятных моментах. Но если техника начинает барахлить, закрадывается сомнение: может, причина неполадок кроется именно в этих магнитных картинках?

Насколько оправданы эти опасения, объяснил популяризатор науки, преподаватель физики в "Хорошколе" (частное общеобразовательное учреждение "Хорошевская школа"), разработчик программ по физике фестиваля наук "WOW! HOW?" Юрий Михайловский. В интервью радио Sputnik он отметил, что в целом такие магниты безвредны, но многое зависит от их мощности.

"Если мы говорим про обычные магниты на холодильник – ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа – неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику. Если завешивать технику, то ферритовыми магнитиками", – считает Юрий Михайловский.

Размещая магниты на компьютере, нужно учитывать несколько моментов, добавил эксперт.

"В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать", – полагает Юрий Михайловский.

По его словам, осторожно обращаться с мощными магнитами должны люди, имеющие в организме какие-то медицинские приборы, например, кардиостимуляторы.

"В любом случае, если в нашем организме по той или иной причине есть хоть какие-то материалы, которые взаимодействуют с магнитом, что-то железосодержащее, не стоит к ним близко подносить магниты, как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство – оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии 10 сантиметров никакого взаимодействия не будет", – сказал Юрий Михайловский.

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