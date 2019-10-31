15:37, 31 Октября 2019
Стало известно, на что будут тратить бюджетные миллиарды в Карелии в 2020 году
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Расходная часть бюджета Карелии на 2020 год составит 57,9 млрд рублей – на 7% больше, чем в 2019 году.
Это следует из проекта основного финансового закона республики, который утвердило правительство Карелии.
Из общей суммы расходов 64,6% пойдут на финансовое обеспечение государственных программ в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты граждан и содействия занятости населения.
Куда конкретно пойдут бюджетные миллиарды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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