Стало известно, на что будут тратить бюджетные миллиарды в Карелии в 2020 году

Расходная часть бюджета Карелии на 2020 год составит 57,9 млрд рублей – на 7% больше, чем в 2019 году.

Это следует из проекта основного финансового закона республики, который утвердило правительство Карелии.

Из общей суммы расходов 64,6% пойдут на финансовое обеспечение государственных программ в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты граждан и содействия занятости населения.

Куда конкретно пойдут бюджетные миллиарды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".