Стало известно, на каких предприятиях Карелии зарабатывают больше всего

Больше всего инженеры и рабочие получают в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, в строительстве и лесном хозяйстве.

В интервью «Столице на Онего» начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала о том, что больше всего инженеры и рабочие сегодня получают в таких отраслях, как обрабатывающее производство; добыча полезных ископаемых; строительство; лесное хозяйство.



«Например, технолог на „Русском радиаторе“ в Надвоицах получает в месяц 144 тысячи рублей, главный механик компании „Лафарж Нерудные материалы и Бетон“ — 150 тысяч рублей, водитель погрузчика на „Карельском окатыше“ зарабатывает в месяц 119 тысяч рублей. Сегежскому ЦБК требуются водители лесовозов с заработной платой от 80 тысяч до 130 тысяч рублей», — отметила Елена Фролова.



В целом, карельской промышленности в этом году понадобятся две тысячи новых специалистов. Все подробности — в нашей статье «Механизм решения проблем или кадры решают все».