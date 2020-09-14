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Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

Новости. Общество
16:27, 15 Сентября 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3% и составит 17443 рубля, но в Карелии эта сумма будет больше.

Рассчеты размера пенсий в целом по России  представило министерство труда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы.

"Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля", - говорится в сообщении.

На сколько вырастут пенсии в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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