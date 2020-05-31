Стало известно, насколько пострадал общепит Карелии из-за эпидемии

Закрытие кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии из-за коронавируса в апреле привело к сокращению оборота в отрасли на 34,8% по сравнению с мартом.

Еще более резкий спад в общепите произошел по сравнению с апрелем 2019 года – на 35,2%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Последствия пандемии привели к тому, что в отрасли прекратился тренд на улучшение показателей, наблюдавшийся после выхода из кризиса 2014-2015 годов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".