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Стало известно, насколько пострадал общепит Карелии из-за эпидемии

Новости. Экономика
12:02, 01 Июня 2020
фото: pixabay
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Закрытие кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии из-за коронавируса в апреле привело к сокращению оборота в отрасли на 34,8% по сравнению с мартом.

Еще более резкий спад в общепите произошел по сравнению с апрелем 2019 года – на 35,2%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Последствия пандемии привели к тому, что в отрасли прекратился тренд на улучшение показателей, наблюдавшийся после выхода из кризиса 2014-2015 годов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-06-01 12:18:45
Либерастня не любит слово общепит. Они у нас все еуропэйцы и интеллектуалы.
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