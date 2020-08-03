Стало известно, нужен ли жителям Карелии эксперимент по самозанятости

Вступление в силу с 1 июля особого налогового режима для самозанятых побудило получить такой статус 887 жителей Карелии.

Это те, кто зарегистрировался в качестве самозанятых за минувший месяц, сообщила налоговая служба республики.

"Наиболее популярными сферами, в которых оказывают услуги самозанятые граждане, является перевозка пассажиров, репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги в бьюти-индустрии, маркетинг и реклама", - говорится в сообщении.

Самому молодому самозанятому в Карелии 16 лет, а самому возрастному - 85 лет.

Получить такой статус могут любые физические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных работников.

О преимуществах статуса самозанятых читайте в интернет-газете "Вести Карелии".