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Стало известно, нужен ли жителям Карелии эксперимент по самозанятости

Новости. Общество
11:37, 04 Августа 2020
фото: pixabay
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Вступление в силу с 1 июля особого налогового режима для самозанятых побудило получить такой статус 887 жителей Карелии.

Это те, кто зарегистрировался в качестве самозанятых за минувший месяц, сообщила налоговая служба республики.

"Наиболее популярными сферами, в которых оказывают услуги самозанятые граждане, является перевозка пассажиров, репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги в бьюти-индустрии, маркетинг и реклама", - говорится в сообщении.

Самому молодому самозанятому в Карелии 16 лет, а самому возрастному - 85 лет.

Получить такой статус могут любые физические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных работников.

О преимуществах статуса самозанятых читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
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