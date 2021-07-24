Реклама
Прислать новость
Медведь вломился в закрытый автомобиль в Карелии, пришлось вызывать спасателей 3
Сегодня 11:11
Лесной пожар в Карелии перекинулся на сторону Финляндии 10
Сегодня 16:56
Сократилось число инфицированных коронавирусом в Карелии, но трое умерли
Сегодня 09:28

Стало известно о 60%-ной заразности мутации коронавируса у привитых

Новости. Общество
19:40, 24 Июля 2021
фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Заразность «гамма» мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы.

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

«Гамма» штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-07-24 21:06:24
А зачем нам про Гвиану?
Изя
2021-07-24 21:43:50
бюджет, надо , Федя , надо . Не про свёклу же и морковь трындеть нынче ))
zanoza
2021-07-24 20:40:52
Ну хватит пугать! Никто же в тяжёлой форме не болел, значит сработала прививка.
кир
2021-07-24 20:05:28
Ученые на Пушкинской в количестве 600 штук молчат.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

23.07.2021 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 8
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 26
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 2
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»