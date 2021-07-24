Стало известно о 60%-ной заразности мутации коронавируса у привитых

Заразность «гамма» мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы.

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

«Гамма» штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.