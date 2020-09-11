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Стало известно о поведении Ефремова в СИЗО

Новости. Общество
23:30, 11 Сентября 2020
фото: © "Московский комсомолец"/ Екатерина Шлычкова
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Член московской Общественной наблюдательной комиссии рассказала, как ведет себя в СИЗО актер Михаил Ефремов.

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов не ведет себя, как сноб, в СИЗО. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на речь члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой в эфире Первого канала.

По ее словам, сотрудники СИЗО-5 и сокамерники не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе.

"Он не был снобом, не требовал к себе особого внимания, это важно", — сказала Меркачева.

Она считает, что Ефремов при рассмотрении его жалобы на приговор апелляционной инстанцией, должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. В таком случае есть шанс, что ему снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение, полагает правозащитница.

9 сентября Ефремов рассказал, что Пашаев "подставил его" на восемь лет колонии и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.

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