Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, водитель автомобиля Nissan Almera, уснувший за рулем и попавший в смертельное ДТП, получил травмы и на данный момент находится на стационарном лечении – жив.

Напомним, 28 сентября ночью на 160 км трассы «Кола», у деревни Потанино столкнулись Nissan Almera и Ford Transit.

По словам очевидца, 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулём. Сам остался жив, два ребенка погибли, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла… Семья ехала из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтоб улететь отдохнуть в Турцию.