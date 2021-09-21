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Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Новости. Общество
15:39, 29 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозавосдка и Карелии»

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Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, водитель автомобиля Nissan Almera, уснувший за рулем и попавший в смертельное ДТП, получил травмы и на данный момент находится на стационарном лечении – жив.

Напомним, 28 сентября ночью на 160 км трассы «Кола», у деревни Потанино столкнулись Nissan Almera и Ford Transit.

По словам очевидца, 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулём. Сам остался жив, два ребенка погибли, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла… Семья ехала из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтоб улететь отдохнуть в Турцию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-09-29 18:02:21
Водитель вообще в любой момент может окочуриться или сойти с ума. Будущее должно быть беспилотным и безопасным.
Гость
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