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Стало известно об особенностях вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Новости. Общество
22:00, 02 Апреля 2021
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Врачи сообщили, какими будут особенности вакцины от коронавируса в виде капель для носа.

Вакцина от коронавируса в виде капель для носа, над которой работает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", не будет вызывать таких побочных эффектов, как температура и головная боль, сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют, - в виде головной боли, возможного поднятия температуры - при интерназальном введении явно будут отсутствовать, потому что это препарат местного назначения и системных реакций в виде температуры не вызовет", - сказал Гинцбург.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить ее смогут только врачи.

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