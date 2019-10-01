Стало известно, по какой цене власти выкупают у населения аварийные квартиры в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска рассказали, в какую стоимость были оценены две квартиры в аварийных домах Октябрьского проспекта.

Власти города заключили два соглашения с собственниками об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, за которые будут перечислены деньги. Речь идет о двух квартирах в домах, которые были признаны аварийными.

Сколько власти заплатили собственникам квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".