11:21, 01 Октября 2019
Стало известно, по какой цене власти выкупают у населения аварийные квартиры в Петрозаводске
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В администрации Петрозаводска рассказали, в какую стоимость были оценены две квартиры в аварийных домах Октябрьского проспекта.
Власти города заключили два соглашения с собственниками об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, за которые будут перечислены деньги. Речь идет о двух квартирах в домах, которые были признаны аварийными.
Сколько власти заплатили собственникам квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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