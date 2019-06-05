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Новости. Общество
14:27, 05 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

Стало известно, почему депутаты лишили берег Онего рекреационного статуса

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Депутаты Петросовета путем голосования изменили рекреационную зону на берегу Онежского озера на зону промышленных предприятий ради реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Депутаты проголосовали за внесение изменений в Правила землепользования и застройки Петрозаводска, которые, в частности, предполагают изменение статуса прибрежной территории в районе городского порта. Парламентарии проголосовали за перевод указанной территории из рекреационной в промышленную. "За" проголосовали 22 депутата. Один - не голосовал.

Как сообщалось ранее, статус зоны промышленных предприятий III-V классов опасности должны были получить 9 участков, общей площадью около 177 тыс. кв. метров. Самый крупный из них включает территорию петрозаводского порта (на фото). Именно чтобы изменить статус этой территории администрация города предложила депутатам внести изменения в Правила землепользования и застройки без проведения публичных слушаний.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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