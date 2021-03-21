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Стало известно, почему Карелию могут исключить из программы льготной ипотеки

Новости. Общество
16:18, 22 Марта 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Банк России разработал критерии для регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека - Карелия им не соответствует.

Как сообщает ТАСС, об условиях продления льготной ипотеки сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же, как и набор регионов", - сказала она.

"Прежде всего программу нужно сохранять в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря", - пояснила глава ЦБ.

Ранее Карелиястат опубликовало данные об изменении цен на жилье в Карелии. По этому критерию республика не соответствует условиям Центробанка.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-22 16:49:44
Из-за космического роста цен на жильё исключили Карелию из льготной ипотеки. Вот и получили чрезмерно высокие цены на жильё при высокой ставке по ипотеки. Покупка жилья становится просто невозможной для рядового жителя Карелии.
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