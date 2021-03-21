Стало известно, почему Карелию могут исключить из программы льготной ипотеки

Банк России разработал критерии для регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека - Карелия им не соответствует.

Как сообщает ТАСС, об условиях продления льготной ипотеки сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же, как и набор регионов", - сказала она. "Прежде всего программу нужно сохранять в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря", - пояснила глава ЦБ. Ранее Карелиястат опубликовало данные об изменении цен на жилье в Карелии. По этому критерию республика не соответствует условиям Центробанка. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".