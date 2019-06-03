Стало известно, почему кластер "Южная Карелия" подвергся критике Счетной палаты страны

Счетная палата России сообщила ранее, что кластер «Южная Карелия» не готов, несмотря на истекшие сроки.

Счетная палата России отмечала, что Ростуризм завершил федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" на низком уровне. Карелия оказалась в числе регионов с низкими темпами реализации запланированных работ.

Как сообщили в правительстве республики, работы по созданию кластера "Южная Карелия" оказались незавершенными из-за неготовности двух объектов: комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте и распределительного газопровода в районе Университетского городка.

"Строительство ещё двух объектов обеспечивающей инфраструктуры - комплекс причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте и строительство газопровода распределительного в районе Университетского городка - начато в 2018 году, но не завершено по независящим причинам: погодные условия, изменение технических решений проектов", - сообщили в правительстве региона.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".