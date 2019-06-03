Стало известно, почему кластер "Южная Карелия" подвергся критике Счетной палаты страны
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Счетная палата России сообщила ранее, что кластер «Южная Карелия» не готов, несмотря на истекшие сроки.
Счетная палата России отмечала, что Ростуризм завершил федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" на низком уровне. Карелия оказалась в числе регионов с низкими темпами реализации запланированных работ.
Как сообщили в правительстве республики, работы по созданию кластера "Южная Карелия" оказались незавершенными из-за неготовности двух объектов: комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте и распределительного газопровода в районе Университетского городка.
"Строительство ещё двух объектов обеспечивающей инфраструктуры - комплекс причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте и строительство газопровода распределительного в районе Университетского городка - начато в 2018 году, но не завершено по независящим причинам: погодные условия, изменение технических решений проектов", - сообщили в правительстве региона.
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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