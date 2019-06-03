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Новости. Экономика
14:37, 03 Июня 2019
фото: pixabay.com/kseniyaegor

Стало известно, почему кластер "Южная Карелия" подвергся критике Счетной палаты страны

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Счетная палата России сообщила ранее, что кластер «Южная Карелия» не готов, несмотря на истекшие сроки.

Счетная палата России отмечала, что Ростуризм завершил федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" на низком уровне. Карелия оказалась в числе регионов с низкими темпами реализации запланированных работ.

Как сообщили в правительстве республики, работы по созданию кластера "Южная Карелия" оказались незавершенными из-за неготовности двух объектов: комплекса причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте и распределительного газопровода в районе Университетского городка.

"Строительство ещё двух объектов обеспечивающей инфраструктуры - комплекс причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской бухте и строительство газопровода распределительного в районе Университетского городка  - начато в 2018 году, но не завершено по независящим причинам: погодные условия, изменение технических решений проектов", - сообщили в правительстве региона.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".  

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Комментарии

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Дуня
2019-06-03 15:00:09
Не виноватые мы ( правительство ) , во всём виноват Нелидов и Худилайнен , а мы просто мимо проходили .
User
2019-06-03 15:52:05
Дуня, что вы такое на орденоносца наговариваете? По версии следствия "Рафик неуиновен"(с) .
zanoza
2019-06-03 14:54:45
Ну и что помешало завершить строительство этих двух объектов? Форс-мажорных обстоятельств не было :)
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