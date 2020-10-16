Объект в Карелии вошел в пятерку территорий перспективного развития экотуризма

Карельский кластер "Муромский" включен в число территорий для создания туристско-рекреационных кластеров.

16 октября, в Туле прошло заседание конкурсной комиссии по отбору природных территорий на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма на них. Проект создания кластера на Муромском заказнике вошел в пятерку лучших перспективных территорий. Об этом сообщает Минприроды Карелии.

"Кластер "Муромский" имеет уникальный комплекс первобытной культуры – Онежские петроглифы и Муромский Свято-Успенский монастырь. Занимает территорю более 44 тыс. га. Для развития организованного, экологического туризма на территории необходимо создание новых троп, дорог, мест кемпинга, визит-центра. Существующей инфраструктуры недостаточно", - говорится в сообщении министерства.

Конкурс был организован Агентством стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Председателем комиссии является специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Команды-победители примут участие в закрытой акселерационной программе, благодаря которой создадут "упакованные продукты", готовые к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и прилегающих к ним территориях. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств", - заявили в Минприроды.

Ранее сообщалось, что стало известно, как будет выглядеть визит-центр с рестораном и отелем у Беломорских петроглифов.