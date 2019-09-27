В России нет бедных пенсионеров, заявил глава Счетной палаты

В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера.

Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

"Благодаря ранее принятому закону о пенсиях... много лет назад, у нас пенсионеры не попадают в число бедных, поскольку им всегда есть доплата до прожиточного минимума пенсионера, то есть пенсионеры у нас выведены из группы бедных раз и навсегда", – заявил Кудрин.

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