Стало известно, почему не прогремит салют в День города в Петрозаводске

В последнюю субботу июня традиционного салюта в честь Дня рождения столицы Карелии не будет.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил «Московскому Комсомольцу в Карелии», почему в этом году отменили праздничный салют. По словам мэра, на это решение повлияла общественно-политическая обстановка, поскольку сегодня не до шумных праздников. Кроме того, средства скромного городского бюджета нужны на более необходимые вещи.

О третьей причине отказа от фейерверка читайте в «МК в Карелии».