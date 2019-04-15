Стало известно, почему отменили итоги аукциона по строительству аэропорта Петрозаводск

Антимонопольная служба Карелии дала разъяснения о причинах аннулирования итогов аукциона по строительству нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск - торги прошли с нарушениями закона, считает УФАС.

Позиция ведомства изложена в тексте решения, принятого по жалобе компании "Ю-строй" - она заявила, что не смогла участвовать в аукционе из-за того, что в конкурсной документации были установлены незаконные требования к участникам.

УФАС согласилась с большинство аргументов заявителя.

Более подробные разъяснения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".