11:00, 15 Апреля 2019
Стало известно, почему отменили итоги аукциона по строительству аэропорта Петрозаводск
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Антимонопольная служба Карелии дала разъяснения о причинах аннулирования итогов аукциона по строительству нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск - торги прошли с нарушениями закона, считает УФАС.
Позиция ведомства изложена в тексте решения, принятого по жалобе компании "Ю-строй" - она заявила, что не смогла участвовать в аукционе из-за того, что в конкурсной документации были установлены незаконные требования к участникам.
УФАС согласилась с большинство аргументов заявителя.
Более подробные разъяснения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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