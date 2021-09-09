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Стало известно, почему Путин ушел на самоизоляцию

Новости. Политика
16:35, 14 Сентября 2021
фото: © kremlin.ru

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Путин рассказал, что ушел на самоизоляцию из-за того, что целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.

Президент России Владимир Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день.
«Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19. — Прим. ред.) целый день, очень близко, в течение всего дня», — сказал Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

Президент Владимир Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию, отметив, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе тот, кто вакцинировался.

«Что касается ковида, то здесь уже отвлекусь от темы. Вы уже знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, (через) три дня после ревакцинации заболел», — заявил Путин на совещании с правительством и руководством «Единой России».

Также Владимир Путин сообщил, что у него по-прежнему высокие титры антител после вакцинации от COVID-19.
«Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и „Спутник V“ реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — сказал Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Путин ушел на самоизоляцию на неопределенный срок.

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