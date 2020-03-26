Стало известно, почему УФАС не поверило объяснениям роста цен на проезд в автобусах Петрозаводска

Антимонопольная служба объяснила, почему считает незаконным одновременное повышение цен на проезд в автобусах Петрозаводска и не верит в экономические обоснования автоперевозчиков.

Позиция УФАС по Карелии изложена в решении по делу, возбужденному в отношении петрозаводских компаний, которые в прошлом году повысили стоимость проезда.

В ходе расследования автоперевозчики объяснили причины роста цен – в их числе увеличение расходов на ГСМ, аренду, зарплату работников, рост НДС и ряд других. Эти аргументы вызывали недоверие у комиссии УФАС. Например, в расчетах автоперевозчиков фигурирует средний размер зарплаты водителей. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".