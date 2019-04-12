Стало известно, почему в Карелии молодежь на селе не пользуется правом на бесплатную землю

Закон о бесплатном выделении земли под ИЖС молодым специалистам на селе, принятый в Карелии в 2017 году, не работает из-за отсутствия подходящих участков и нехватки денег в местных бюджетах.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Маргарита Логинова.

По ее словам, с момента вступления закона в силу с заявлениями о предоставлении участков обратилось 76 молодых специалистов. Значительная часть этих заявлений была отклонена. Отказы, как правило, были связаны с тем, что заявители не соответствовали критериям отбора или просили участки там, где они не могут быть предоставлены.

Как решается данная ситуация, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".