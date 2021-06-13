Стало известно, почему власти Петрозаводска запретили купание на пляжах города

Карельское управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проб воды, взятых в районе пляжей Онежского озера и реки Лососинка, где купание запрещено по распоряжению администрации Петрозаводска.

В частности, была взята проба воды в месте отдыха у реки Лососинка на наб. Гюллинга. По санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба соответствовала требованиям санитарного законодательства, но по микробиологическим показателям, то есть по наличию опасных бактерий величина допустимого уровня была превышена в 7 - 14 раз.

Также пробы были отобраны в местах отдыха «Пески» и в районе улицы Московская.

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям вода в «Песках» соответствует нормам, а по микробиологическим - величина допустимого уровня была превышена в 1,2 раза.

Полностью соответствовали требованиям санитарного законодательства только пробы воды, отобранные в районе улицы Московская.

«Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Заключение выдается на сезон текущего года. До настоящего времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов, используемых для рекреационных целей (пляжи), санитарным правилам Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия не выдавались», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.