Реклама на сайте
Прислать новость
Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций
13.06.2021 21:40
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить 3
13.06.2021 16:33
В Петрозаводске нашли и наказали водителя маршрутки, проехавшего перекресток на красный (ВИДЕО)
13.06.2021 17:27

Стало известно, почему власти Петрозаводска запретили купание на пляжах города

Новости. Общество
15:27, 14 Июня 2021

Карельское управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проб воды, взятых в районе пляжей Онежского озера и реки Лососинка, где купание запрещено по распоряжению администрации Петрозаводска.

В частности, была взята проба воды в месте отдыха у реки Лососинка на наб. Гюллинга. По санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба соответствовала требованиям санитарного законодательства, но по микробиологическим показателям, то есть по наличию опасных бактерий величина допустимого уровня была превышена в 7 - 14 раз.

Также пробы были отобраны в местах отдыха «Пески» и в районе улицы Московская.

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям вода в «Песках» соответствует нормам, а  по микробиологическим - величина допустимого уровня была превышена в 1,2 раза.

Полностью соответствовали требованиям санитарного законодательства только пробы воды, отобранные в районе улицы Московская.

«Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Заключение выдается на сезон текущего года. До настоящего времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов, используемых для рекреационных целей (пляжи), санитарным правилам Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия не выдавались», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»