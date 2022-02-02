Стало известно, почему вырубили лес в Университетском городке в Петрозаводске

Недалеко от бассейна "Онего" в Университетском городке вырубили лес.

В социальной сети на странице общественницы Анны появились фото вырубок на лице Университетской.

«Не знаю, что это за повальное поветрие в нашем городе. Сюда идёшь погулять — вырубка, туда идёшь погулять — вырубка. Развитие?» — задалась вопросом петрозаводчанка.

В комментарии к посту обозначен участок, где произошли вырубки.

Как стало известно «Столице на Онего», на улице Университетской, где вырубили лес, вскоре начнется строительство общежития для студентов ПетрГУ.

Ранее сообщалось, что в Университетском кампусе Петрозаводского государственного университета стартует строительство нового общежития, рассчитанного на 300 мест.

Новое здание студенческого общежития общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м разместится на Университетской улице в Петрозаводске. Оно будет состоять из соединенных между собой корпусов, два трехэтажных жилых блока примкнут к двухэтажному административно-общественному.

На территории Университетского кампуса уже находятся учебно-лабораторные корпуса № 5 и № 6, бассейн «Онего», а также строится Легкоатлетический манеж ПетрГУ. Новое общежитие будет вписано в элементы существующей застройки. Участок, на котором расположено общежитие, после завершения строительства благоустроят.