Стало известно, представители какой сферы ожидают получать в Карелии более 131 тысячи рублей

Сотрудники одной из отраслей карельской экономики ждут среднюю зарплату на порядок выше средней по республике.

Согласно данным сайта поиска работу hh.ru, в Карелии в январе 2023 года есть несколько сфер деятельности, где работники рассчитывают получить зарплату на порядок выше средней по республике — она, напомним, к концу 2022 года достигла 54 тысяч рублей.

На самую высокую зарплату претендуют сотрудники сферы «Добыча сырья» — более 131 тысячи рублей. Представители высшего менеджмента рассчитывают как минимум на 93 тысячи рублей, а сотрудники, занятые в сфере «Инсталляция и сервис» — более 73 тысяч рублей.

Меньше всего ждут за свою работу представители консалтинга — около 22 тысяч рублей в месяц, науки и образования — более 37 тысяч рублей.

При этом более 46% жителей Карелии готовы снизить зарплатные ожидания ради устройства на работу. В то же время 43% потенциальных работников не готовы поступиться зарплатой.