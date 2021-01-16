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Стало известно, при каком условии можно получить пенсию свыше 30 тысяч рублей

Новости. Общество
21:40, 16 Января 2021
фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тысяч, рассказал глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт объяснил, что в текущем месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3 процента. При этом аналитик уточнил, что россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.

"На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян ", сказал Биезбардис.

Как сообщают РИА Новости, аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян - 17,5 тысяч рублей.

Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Остальная сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше "белая" зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсионные выплаты.

Эксперт уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис объяснил, что при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40 процентов больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое.

Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность, напомнил аналитик. Тем не менее, Биезбардис указал, что далеко не у всех перечисленных им категорий граждан будет пенсия больше 30 тысяч рублей.

 

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-01-16 22:14:52
на 5 лет позже чего?
хоть бы главный редактор читал перед публикацией, если сами писаки неграмотные и не в теме.
Гость
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