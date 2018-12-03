Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 03 Декабря 2018
фото: Instagram

Стало известно, с кем спит Волочкова

Загрузка...

Балерина на протяжении нескольких месяцев скрывает личность своего любовника. На днях в СМИ появилась информации о том, что он - уроженец Чечни, охранник в спа-салоне.

Новым избранником балерины оказался простой охранник, до нее состоявший в долгих отношениях. Брошенная подруга показала его лицо, раскрыла место работы, а также предположила, где они могли познакомиться, пишет StarHit.

Балерина вот уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях. Недавно она даже заявила, что хочет родить от любимого мужчины. Правда, до настоящего времени никто не знал, как выглядит фаворит знаменитости и где они могли познакомиться.

В некоторых программах Волочкова говорила, что ее новый спутник "бизнесмен". Но в реальности дела обстоят несколько иначе. Выяснилось, что любовник Волочковой – начальник охраны в спа-салоне, где любит отдыхать звезда балета. Его имя Малик, он уроженец Чечни и, вероятно, приехал в Россию на заработки.

Личность мужчины рассекретила его гражданская жена, которая совершенно случайно узнала о том, что ее любимый встречается с известной балериной. Женщина опознала его личные вещи на фотографиях в Инстаграме Волочковой. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
27.11.2018, 14:39
Просто космос какой-то
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам

Аналитика

Сегодня 10:45
Политкухня
"Первый трактор пустим – это политика" 4
Артур Парфенчиков не считает себя политиком. А кто он на самом деле? 
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 3
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 3
28.11.2018 13:52
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2018 14:54
Без политики
Катаракта у всех впереди. Что делать?
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»