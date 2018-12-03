Стало известно, с кем спит Волочкова

Балерина на протяжении нескольких месяцев скрывает личность своего любовника. На днях в СМИ появилась информации о том, что он - уроженец Чечни, охранник в спа-салоне.

Новым избранником балерины оказался простой охранник, до нее состоявший в долгих отношениях. Брошенная подруга показала его лицо, раскрыла место работы, а также предположила, где они могли познакомиться, пишет StarHit.

Балерина вот уже несколько месяцев счастлива в новых отношениях. Недавно она даже заявила, что хочет родить от любимого мужчины. Правда, до настоящего времени никто не знал, как выглядит фаворит знаменитости и где они могли познакомиться.

В некоторых программах Волочкова говорила, что ее новый спутник "бизнесмен". Но в реальности дела обстоят несколько иначе. Выяснилось, что любовник Волочковой – начальник охраны в спа-салоне, где любит отдыхать звезда балета. Его имя Малик, он уроженец Чечни и, вероятно, приехал в Россию на заработки.

Личность мужчины рассекретила его гражданская жена, которая совершенно случайно узнала о том, что ее любимый встречается с известной балериной. Женщина опознала его личные вещи на фотографиях в Инстаграме Волочковой.