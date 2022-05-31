Стало известно, сколько будет стоить российский ноутбук с процессором «Байкал-М»

В Омске готовятся запустить в серийное производство ноутбук с российским ARM-процессором «Байкал-М».

В Омске компания «Промбит» подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре «Байкал-М». Характеристики лэптопа появились на сайте производителя. Об этом пишет РИА Новости.

Ноутбуки Titan BM15 получат IPS-экран с разрешением fullHD и диагональю 15,6 дюйма. Обещано 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти. Устройства будут работать с Wi-Fi и Bluetooth, их оснастят разъемами USB 3.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и аудиоджеком. Емкость АКБ составляет 6000 мА

Основой для ноутбука станет российский ARM-процессор «Байкал-М». Это восьмиядерный чип, работающий на максимальной тактовой частоте 1,5 ГГц. В качестве операционной системы предлагается Astra Linux или Alt Linux.

Первая партия, которая будет собрана в ближайшие месяцы, включит около 1000 машин. Серийное производство Bitblaze Titan BM15 обещают развернуть к концу года. Стоимость экземпляра составит 100-120 тысяч рублей, основными потребителями компьютера станут государственные структуры и организации.