Стало известно, сколько будут получать неработающие пенсионеры в 2023 году

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 1 тысячу рублей с 2023 года.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 1 тысячу рублей с 2023 года, с учетом летней индексации размер пенсий в среднем превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта. Об этом в четверг заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и 2024 годов размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на тысячу рублей, что с учетом произведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10% в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что страховые пенсии в РФ за 2022 год увеличатся более чем на 15%, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров к 2023 году достигнет 21 864 рубля.

В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) заложено свыше 9,5 трлн рублей на выплату пенсий.