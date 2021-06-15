Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации

Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович назвала число жителей республики, которые заболели коронавирусом, несмотря на то, что сделали прививку от COVID-19.

В минувший вторник, 15 июня, состоялась прямая линия главы Карелии Артура Парфенчикова, в ходе которой обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике.

Во время прямой линии врио руководителя Роспотребнадзора по республики Людмила Котович сообщила, что на настоящий момент в Карелии привито от коронавируса 87023 человека.

"В Карелии после вакцинации заболели коронавирусом 250 человек, из них 114 – это те люди, которые заразились, сделав два компонента, то есть в республике из общего числа привитых заразились вирусом 0,3% - это ничтожная цифра", - сказала Людмила Котович.

Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что те люди, которые заболели, но были перед этим привиты, переносят болезнь либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ, но пневмония у них не выявлена.

"От прививки заболеть нельзя, можно заболеть после", - уточнила Котович.

По данным на 11 июня, число жертв коронавируса в Карелии составляет 587 человек. Общее число инфицированных составляет 48249, в том числе 4490 детей. Всего выписанных по выздоровлению 46459 человек.