Стало известно, сколько компаний в Петрозаводске пользуются услугами самозанятых

Благодаря исследованию от SuperJob стал известен процент петрозаводских компаний, привлекающих самозанятых к работе.

Число компаний в Петрозаводске, привлекающих самозанятых к работе, выросло до 23%. Это стало известно из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу из столицы Карелии.

Чаще всего самозанятые выполняют работы в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики. Чуть реже их привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов.

Не пользуются услугами самозанятых 72% компаний.