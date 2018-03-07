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Новости. Общество
19:10, 07 Марта 2018

Стало известно, сколько недвижимости у Волочковой

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Количество квартир зашкаливает.

Бывший водитель Волочковой, а ныне заключенный СИЗО Александр Скиртач завел блог в интернете, где опубликовал документы, касающиеся недвижимости артистки, рассказывает "Комсомольская правда".

Судя по ним, на Анастасию Волочкову записаны: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн руб.), квартира в Москве (111,8 млн руб.), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн руб.) и 22 (!) квартиры в Астрахани. Последние - инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина.

Итого - 25 квартир. Или, если точнее, загородный дом и 24 квартиры.

Как пишет Скиртач, все имущество Анастасии (за исключением машины стоимостью 13 млн руб.) оценивается более чем в 189 миллионов.

Немалый интерес вызывает и опубликованное Скиртачем тайное финансовое соглашение между Волочковой и ее бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным. Что-то подобное подписывают супруги при оформлении брачного контракта. Официально Анастасия с Игорем не были женаты, но у пары растет дочь Ариадна, поэтому Вдовин предложил артистке расписать свои обязательства на случай разрыва.

Он предлагает выделять балерине ежемесячно 30 тысяч долларов. Сюда включены расходы на питание, содержание квартиры в Москве, аренду офиса артистки, зарплату ее команды, а также затраты на нянь, водителя и прочий персонал. Обязуется Вдовин оплачивать и аренду особняка Волочковой (тогда у нее не было собственного дома), а также расходы на дочь: образование, лечение и т. д.

Кроме того, бизнесмен обещает купить Анастасии и дочери жилье стоимостью не менее 2 миллионов долларов. К слову, конкретно этот пункт потом не был выполнен. Дом Волочкова купила сама - Скиртач намекает, что не без помощи состоятельного поклонника.

Из документа становится понятно, откуда у балерины 22 квартиры в Астрахани – она выступила инвестором в проекте строительства элитного жилого дома.

Как уверяет Скиртач, квартиры Волочковой в Астрахани уже построены. Судя по объявлениям застройщика "Городской курорт Астрахань" (именно его печать стоит на документе), самая скромная однокомнатная элитная квартира в новостройках города стоит 2,5 млн. рублей. Получается, что минимальная цена 22 квартир Волочковой - 55 миллионов рублей. Прибавим эту сумму к 189 миллионам и получим примерную общую стоимость всей звездной недвижимости - около 244 миллионов рублей.

Сама Волочкова не оспаривает подлинности опубликованных документов и называет поведение Скиртача недостойным для мужчины.

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